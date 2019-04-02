توقيف 3 تجار مخدرات ومهرب وحجز 25 قنطارا من التبغ بالجنوب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، 3 تجار مخدرات، بحوزتهم 71 كيلوغرام من الكيف المعالج.

بالاضافة إلى توقيف مهرب، كان على متن شاحنة مُحملة بـ25 قنطارا من ورق التبغ، وذلك بكل من تندوف، وبرج باجي مختار، والأغواط والوادي.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 66 منقبا عن الذهب، بكل من جانت وعين قزام.

وضبط على إثر هذه العملية، 82 مولدا كهربائيا و22 مطرقة ضغط و3 أجهزة كشف عن المعادن.

فيما تم توقيف 23 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وبومرداس وتلمسان، حسب بيان لوزارة الدفاع.