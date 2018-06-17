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توقيف 32 شخص وحجز21 كلغ من المخدرات و20 غ من الكوكايين خلال رمضان بتيارت  

أخبار الجزائر
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توقيف 32 شخص وحجز21 كلغ من المخدرات و20 غ من الكوكايين خلال رمضان بتيارت  
بقلم م. فيصل

حجزت مصالح أمن تيارت خلال شهر رمضان حوالي 21 كلغ من الكيف المعالج 20.20 غرام من الكوكايين و1303 أقراص مهلوسة.

وحسب ذات المصالح، فقد تم معالجة 16 قضية تورط فيها 32شخصا، تفكيك عدد من الشبكات المختصة في المتاجرة في المخدرات.

إضافة إلى الإطاحة بشبكة وطنية متكونة من 5 أشخاص تعمل بين تيارت ووهران مختصة في المتاجرة في الكوكايين.

حيث تم حجز الكمية المذكورة من المخدرات الصلبة.

كما تم تسجيل في نفس الفترة 6 قضايا لجرائم اقتصادية عالجت مصلحة الشرطة القضائية منها 4 قضايا تورط فيها6 اشخاص.

وتتعلق بالتهرب الضريبي وتزوير العملة منها قضية تتعلق بتزوير 5 أوراق من فئة 2000 دج.

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