توقيف 37 شخص وتحرير 125 قضية جراء الإستغلال غير الشرعي للشواطئ

أوقفت وحدات الدرك الوطني،37 شخصا،بعد معاينات،عبر 14 ولاية ساحلية،والتي أسفرت عن تحرير 237 قضية،منها 125 قضية،خاصة بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ.

وأفضت المعاينات إلى حجز 1444 مظلة شمسية، 828 طاولة، 2497 كرسي و38 خيمة صيفية .

كما سجلت 53 قضية متعلقة بالاستغلال غير الشرعي لمواقف السيارات، و59 قضية للاستغلال غير الشرعي للمخيمات الصيفية.

وسجل أكبر عدد من القضايا، بولايات وهران بـ 63 قضية، 41 قضية بعنابة و38 قضية بتيبازة.

وتم حجز بالاختصاص الإقليمي بولاية الجزائر 812 مضلة شمسية و392 طاولة و1.553 كرسي.

فيما حجز 232 مضلة شمسية و227 طاولة و456 كرسي بجيجل، و280 مضلة شمسية و128 طاولة و271 كرسي بمستغانم.

وتدخل هذه العمليات في إطار تطبيق مخطط تأمين موسم الاصطياف لسنة 2018، إبتداءا من 01 جوان إلى 22 جويلية.