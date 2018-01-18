سجلت مختلف مصالح الشرطة التابعة لأمن ولاية سكيكدة إنخفاضا في قضايا الإجرام التي تمس القانون العام بحسب بيان لذات المصالح.

وأضافت أن مصالح الشرطة القضائية سجلت أكثر من 4 آلاف قضية هذه السنة والتي إعتبرت منخفضة مقارنة بالسنة الفارطة.

ذكرت ذات المصالح، أنه تم معالجة أكثر من ثلاثة آلاف قضية، بنسبة 78.29 بالمائة، علما أن العام الماضي سجل إرتفاعا في القضايا المسجلة.

وأضاف أن كل القضايا المعالجة من طرف مختلف المصالح قد تورط فيها 4988 شخص من مختلف الأعمار رجال ونساء.

وقد تحصل 392 شخص على الإستدعاء المباشر، و74 آخرين وضعوا تحت الرقابة القضائية، وإستفاد 135 متورط من الإفراج.

ذكر بيان مصالح الأمن الولائي، أن129 شخصا كانوا محل أحكام قضائية بالحبس الموقوف النفاد في حين أرسلت باقي الملفات للعدالة.