توقيف 4 أشخاص وضبط 6500 أورو مزورة بتلمسان

أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان4 أشخاص بحوزتهم 6500 ورقة نقدية مزورة بالعملة الصعبة “أورو”.

حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة.

وأضاف ذات البيان، أنّ عناصر الجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن والجمارك أوقف باروني مخدرات

وأسفرت العملية عن ضبط 97 كلغ من الكيف المعالج .

في حين أوقفت مفرزة أخرى مهربا وضبطت شاحنتين و10120 وحدة من مختلف المشروبات و25 قنطار من مادة التبغ بالوادي.

وفي ذات السياق، أحبط عناصر الجيش بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب كميات ضخمة من الوقود تُقدر بـ24648 لترا.

وبعنابة، أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته مسدسا آليا.

في حين تم توقيف 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وتلمسان وسوق أهراس .