توقيف 4 بارونات مخدرات وحجز أزيد من 3 قناطير زطلة بالنعامة

أوقف حراس الحدود، أمس الإثنين، 4 تجار مخدرات وحجزوا كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ3 قناطير و14 كيلوغراما، بالنعامة.

وجاءت هذه العملية، إثر كمين قرب بلدية صفيصيفة، بدائرة عين الصفراء، في النعامة، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، 44 شخصا، إثر عمليات متفرقة بكل من جانت وعين قزام وبرج باجي مختار.

وحجزت ذات المفارز، 4 مركبات رباعية الدفع و17 مولدا كهربائيا و15 مطرقة ضغط، وجهاز كشف عن المعادن.

بالإضافة إلى جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، ومعدات ومواد أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب.

في حين تم توقيف 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بإن أميناس، يضيف البيان.