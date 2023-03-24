توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطي في احتجاجات فرنسا 

كشفت وسائل إعلام محلية في فرنسا، عن توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطي خلال احتجاجات الخميس في فرنسا على إصلاح نظام التقاعد.

وبلغت الإضرابات والاحتجاجات ذروتها أمس الخميس ضد تعديلات نظام التقاعد المزمع تطبيقها في فرنسا بحلول نهاية العام. مما تسبب في شلل لقطاعات النقل والطيران والطاقة.

ودعت نقابات عمالية فرنسية إلى تنظيم إضرابات واحتجاجات جديدة في أنحاء البلاد يوم الثلاثاء المقبل، خلال زيارة مرتقبة لملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وقدرت النقابات عدد المتظاهرين أمس الخميس في أرجاء البلاد بنحو 3.5 ملايين.

في حين ذكرت وزارة الداخلية أن عدد من شاركوا في المظاهرات بلغ نحو 1.08 مليون في تاسع يوم من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد.

ومنذ صباح أمس الخميس، انطلقت المظاهرات في كثير من المدن الفرنسية، وصاحبتها إضرابات شاملة في قطاعات عدة.

وأطلقت النقابات على الحشد “الخميس الأسود”، رفضا للقانون الذي مررته الحكومة من دون تصويت برلماني.

ونظمت هذه المظاهرات وسط تعبئة أمنية واسعة، يشارك فيها نحو 12 ألف رجل أمن في كامل فرنسا. بينهم 5 آلاف شرطي في العاصمة وحدها، لمواجهة المحتجين.