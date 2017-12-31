أوقفت قوات الامن التركية خلال عملية نفذتها اليوم 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي

يحملون جنسيات مختلفة كانوا يخططون لشن هجمات خلال احتفالات راس السنة

وحسب ما افادت به وكالة الانباء التركية “الاناضول”، فإن فرق مكافحة الإرهاب تابعت 5 أشخاص يشتبه بهم

دخلوا تركيا بطريقة غير قانونية .

وأضاف ذات المصدر، أن العناصر الخمسة أحدهم شيشاني والآخر عراقي و3 سوريين

وكشفت التحقيقات أن المشتبه بهم كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات عشية الاحتفال برأس السنة.

وأوضحت ذات المصادر، أن قوات الأمن داهمت منزلين في العاصمة وألقت القبض على المشتبهين الـ5

حيث صادرت العديد من الهويات وجوزارت السفر المزورة ووثائق تنظيمية.