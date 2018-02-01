توقيف 51 مهربا وحجز 25 كغ من “الزطلة” بالجنوب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام وعين صالح 51 مهربا وضبطت شاحنة و3 مركبات رباعية الدفع.

وجاء في بيان الوزارة أنه تم ضبط كذلك و18 مولدا كهربائيا و17 مطرقة ضغط و07 أجهزة كشف عن المعادن.

فيما أوقفت مفارز أخرى ثلاثة 3 تجار مخدرات وضبطت 25 كيلوغرام من الكيف المعالج بالوادي،و2016 وحدة من الألعاب النارية بورقلة.

من جهتهم أوقف عناصر الدرك الوطني شخصين بحوزتهم 249 قرصا مهلوسا بوهران.

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل بعنابة محاولة هجرة غير شرعية لـ 22 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

في حين تم توقيف 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بأدرار وغرداية.