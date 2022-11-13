توقيف 7 أشخاص وحجز 6 شاحنات محملة بمواد غذائية موجهة للمضاربة

تمكنت مصالح أمن ولاية تمنراست ممثلة في فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية مؤخرا من حجز ست 6 شاحنات من الوزن الثقيل. محملة بكمية جد معتبرة من المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك والموجهة للمضاربة والتهريب.

وحسب بيان لأمن ولاية تمنراست، فإن كمية المواد الغذائية المحجوزة تتمثل في 68 طنا من مادة الفرينة. 21.400 لتر من مادة زيت المائدة. 18 طنا من مادة السكر، 1.700 كلغ من العجائن. بالإضافة كذلك إلى حجز 2.800 لتر من مادة المازوت. مع توقيف 07 أشخاص مشتبه فيهم.

وقد تدخلت مصالح الامن اثر ورود معلومات عن وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بتهريب مواد غذائية واسعة الإستهلاك، عبر المسالك الترابية بالولاية ومنها الى خارج التراب الوطني. كما تم إعداد خطة أمنية محكمة وبالتنسيق الدائم مع النيابة المحلية. حيث تم حجز 06 شاحنات من الوزن الثقيل محملة بكمية جد معتبرة من المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك والموجهة للمضاربة والتهريب. بالإضافة كذلك إلى توقيف 07 أشخاص مشتبه فيهم في عين المكان. ليتم تحويلهم رفقة المحجوزات إلى المقر وفتح تحقيق في القضية.

بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق وبموجب ملفات جزائية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. والتي أصدرت ضد 06 من المشتبه فيهم حكم بـ 10 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرت بـ 2000.000 دج.

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