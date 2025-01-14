توقيف 9 متهمين قتلوا شاب بورشة بناء بالصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بلوزداد

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من فك لغز جريمة قتل فظيعة راح ضحيتها شاب يدعى “ب.نور الإسلام “الذي وجد جثة هامدة. بالمستوى الثاني بالقرب. من قبو المصعد الكهربائي تايع لورشة بناء بالصندوق الوطني للتوفير والإحتياط الكائنة. حي بلوزداد.

وتورط في الجريمة 9 متهمين من بينهم 6 موقوفين، معظمهم اعوان أمن ووقاية بالورشة. حيث سيتابعون أمام محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية. جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جنحة بيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

حيثيات القضية انطلقت بتاريخ 31 جويلية 2023، على إثر تلفي مصالح أمن العاصمة. بلاغا مفاده اكتشاف جثة شخص من جنس ذكر من طرف المدعو “خ. بلال” على مستوى قبو مصعد بورشة بناء بالصندوق الوطني. للتوفير والإحتياط الكائنة بحي محمد بلوزداد الجزائر بالعاصمة.

وبعد تنقل عناصر الضبطية القضائية إلى المكان تبين أن الأمر. يتعلق الجثة تعود للمسمى “ب. نور الإسلام”.

وتوصلت التحريات إلى أن آخر ليلة شوهد بها الضحية كانت ليلة الخميس 27 إلى 2023/07/28 رفقة مجموعة من الأشخاص. وهم كل من المدعو “ق. أنيس”، “ح. أيمن “،”عبد الرحيم.د” “أيمن س. يونس” و “مريم.ك”.

عند سماع المدعو “خ. بلال” عون امن بالورشة صرح أنه يوم الجمعة 2023/07/28 وأثناء تواجده بمكان عمله تقدم منه زميله المدعو “س عزيز”. وأخبره عن وجود مجموعة من الاشخاص بالطابق الخامس. وطلب منه ابعادهم من الورشة فصعد إليهم. ووجد كل من “د. أيمن”، “ع.منير”، “ق. أنيس” وطلب منهم الخروج وتوجه إلى مقر سكناه.

وبتاريخ 2023/07/31 بينما كان بالورثة تقدم شخصان لا يعرفهما وتكلما مع رئيس الورشة وأخبراه أن ابن أختهم “ب. ريان ن الإسلام”. اختفى منذ يوم الخميس، حينها طلب منهم رئيس الورشة التوجه وإبلاغ الشرطة، ثم توجه إلى المستوى الثاني. تحت الأرضي فتفاجا برائحة تنبعث منه ولما وجه مصباحه تجاه قبو المصعد الكهربائي. شاهد جثة ممدة على بطنها مرتديا صاحبها حذاء رياضي.السهر من اجل استهلاك المخدرات.

تفاصيل مهمة في القضية

كما صرحت المسماة “ب.هبة” ان المدعو تعرفه “ق. انيس” معرفة سطحية وأنه ليلة2023/07/26 اتصلت بصديقها “أيمن د” وطلب منها الالتحاق به إلى الورشة. ودخلوا تحت أنظار أعوان الأمن وتوجهوا إلى شاليه أبيض بالطابق الأول به سلالم حديدية. والتقوا داخله بكل من “خ. هشام” ع. منير”، “ق.أنيس” “س يونس” والمدعو “س عبيدة”. وأن صديقها عرض عليها هي وصديقتها تناول حبوب الإكستازي غير أن صديقتها. رفضت لكنه أقنعها بذلك.

وبقوا هناك إلى غاية الساعة 5:00 صباحا وبدخول أعوان الأمن توجهوا إلى الطابق السابع وخلدوا للنوم، وفي يوم الخميس استيقظت وتوجهتا إلى أحياء الجزائر. ثم إلى باب الزوار وعادتا حوالي الساعة 23:30 بطلب من ” ق. الياس” أين كان الشبان هناك وصعدوا إلى الطابق السابع. مكان تواجد الشبان وصباح الجمعة ولم تجد هاتفها النقال وحقيبة. يدها ومبلغ 46.000 دج وسماعات ايفون وبعد الصلاة غادرت رفقة صديقتها بعد أن سرقت هاتف. المدعو “أنيس” ريقنا تسترجع مسروقاتها.

مصالح الأمن تستغل كاميرات المراقبة

باستغلال كاميرات المراقبة القريبة من المكان بينت أن الضحية توجه إلى الورشة حوالي الساعة: 23:57 سا بصفة عادية وأن آخر اتصال هاتفي. له كان مع والدته باسبانيا ، أما استغلال الأرقام الهاتفية للمتهمين “ق.انيس” “د. أيمن”،”ع. منير”، “خ. هشام” “ك. مريم” و”س.يونس”. فبين أنهم يوم 2023/07/27 الموافق للوقائع كانوا متواجدين بالورشة. مسرح الوقائع منذ الساعة الثانية زوالا إلى غاية 2023/07/29 عكس ما أدلوا به من تصريحات. أما قرنان أنيس. فكان تلك الليلة يجري اتصالات متكررة إلى غاية الرابعة صباحا .

عند سماع المدعو” د. أيمن” من قبل الضبطية القضائية صرح أنه يعرف يعرف المدعو “ع. أنس” وهو معروف بشذوذه الجنسي. وأنه قد جهز غرفة لذلك على مستوى الورشة. وأكد بأن هذا الأخير أرسل له رسالة صوتية عبر تطبيق الميسنجر تحت الإسم المستعار ميمي يوم 2023/07/30 لأجل الذهاب في سرية واخفاء كل الأغراض الموجودة في المكان الذي سهروا فيه تلك الليلة. وأكد أن الضحية كان رفقتهم تلك الليلة وأنه على الساعة 1:30 صباحا أخبرهم بأنه سوف يذهب لتعاطي الحبوب المهلوسة ويعود لكنه لم يعد.

التفتيش الالكتروني يكشف الحقائق

نتائج التفتيش الإلكتروني لتطبيق الميسنجر الخاص بالطفلة “ك. مريم” خلصت إلى تبادلها رسالة الكترونية على الساعة 00:38 وقبل اكتشاف الجثة مع المدعو “ق. أنيس “في حسابه Anis Mimy مضمونها أنه سوف يطلب من الجميع الذين كانوا بالمكان التقدم إلى مصالح الشرطة. وسرد كل ما وقع بالتفصيل في تلك الليلة، كونه لا يتحمل التورط في مثل هذه القضية، كما بينت مقاطع صوتية أن البنت مريم تعلم صديقها قرنان أنيس أن أحد الأشخاص. أعلمها أن الضحية توفي اثر سقوطه دون ذكر هوية الشخص الذي أعلمها بذلك. ومقطع آخر يفيد بتواجدها بالورشة منذ 03 أيام مع “صبرين” و”ميرة”.