توقيف 945 بارون مخدرات وحجز 288 قنطار كيف في 6 أشهر

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، من توقيف 945 بارون مخدرات وحجز كمية جد ضخمة من الكيف المعالج، خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2022.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي والتي نشرتها وزارة الدفاع اليوم الأربعاء، فقد تم خلال نفس الفترة، حجز 288.6 قنطار من الكيف المعالج. و1.848 كغ كوكايين و5084062 قرص مهلوس.

كما تم توقيف 6154 مهرب ومنقب عن الذهب وحجز 764.1 طن من المواد الغذائية. و907843 لتر من الوقود و2863 مطرقة ضغط و4518 مولد كهربائي.

بالإضافة إلى حجز 134 جهاز كشف عن المعادن و548.5 طن من خليط الذهب والحجارة. و73.6 طن نفايات نحاسية و128859 مشروب و2356 جهاز اتصال و530 عربة، و739 قنطار تبغ.

ومن جهة أخرى، فقد تم خلال نفس الفترة، إحباط محاولة الهجرة غير الشرعية وإنقاذ 1736 شخص. كما تم توقيف 4735 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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