توقيف 95 شخصا بالعاصمة لتورطهم في جرائم مختلفة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 95 شخصا لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.

وذلك إثر عمليات مداهمة مست أوكار الجريمة والأماكن المشبوهة بعديد الأحياء بالعاصمة.

وحسب مديرية الأمن الوطني، فإنّ قوات الأمن التّابعة لأمن ولاية الجزائر عدّة عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء.

أسفرت عن توقيف 95 شخصا لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.

وتمثلت القضايا التي تورط فيها مجموع المشتبه فيهم الموقوفين في حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى المتاجرة بها وحمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي.

كما تمّ على إثر ذلك حجز 902 قرص مهلوس و كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 88غرام.

بالإضافة الى 22 سلاح أبيض من مختلف الأنواع و الأحجام تستعمل في السطو و الاعتداءات على المواطنين.