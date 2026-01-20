توقيف 6 أشخاص من بينهم امرأة شكلوا عصابة لترويج الكوكايين و”الكاشيات” بأحياء العاصمة

تمكنت مصالح الأمن للمقاطعة الأولى للشرطة القضائية من تفكيك جماعية إجرامية منظمة، تضم 6 اشخاص مشتبه فيهم من بينهم امرأة في العقد الرابع، مختصة في ترويج المخدرات الصلبة على مستوى أحياء العاصمة.

حيث مكنت العملية من حجز 17400 قرص من نوع “إكستازي” بوزن 6.200 كلغ

بالاضافة الى مليون سنتيم من عائدات ترويج السموم.

وبموجبه تم متابعة المشتبه فيهم، بتهم تتعلق بإنشاء جماعة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلية قصد البيع الوضع للبيع مواد مخدرة، الإخفاء وجنحة تبييض الأموال.

وحسب بيان صحفي لشرطة العاصمة، قضية الحال إنطلقت أطوارها بعد توصل ذات الفرقة إلى معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص من

بينهم نسوة، بالترويج للمخدرات الصلبة على مستوى أحياء العاصمة.

وعليه قامت ذات المصالح بسلسلة من التحريات الميدانية، أفضت إلى تحديد هوية 6 اشخاص مشتبه فيهم من بينهم امرأة في العقد الرابع، حيث تم توقيفهم تباعا، وباستغلال أذون بتفتيش منازل المشتبه فيهم

صادرة عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم حجز للسفر العملية عن حجز

و4 سيارات سياحية تستعمل في نقل السموم.

وفي إطار التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية للسماع اليهم في محاضر رسمية .