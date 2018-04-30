تولوز يستفز وبن سبعيني يرد

استفز نادي تولوز الفرنسي، الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، بعد نهاية المباراة التي جمعتهم بنادي رين، واصفة بن سبعيني، بالممثل.

ونشر نادي تولوز، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “تهانينا لرامي بن سبعيني، على دوره كممثل”.

ولم يتردد بن سبعيني، في الرد على هذه التغريدة، أين شكر نادي تولوز على تهنأتهم هذه، بطريقه تهكمية.

وجاءت تغريدة نادي تولوز، كتعبير عن عدم تقبلها، للطريقة التي تم بها طرد لاعبها يايا سونغ، إثر مخالفة احتسبت ضده، بعد تدخله أمام بن سبعيني.

يذكر أن نادي ران، فاز بهذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي، بنتيجة 2-1.