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تونسيون يضرمون النار في مركز للشرطة بالمظيلة

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تونسيون يضرمون النار في مركز للشرطة بالمظيلة من الأرشيف
بقلم خ.صديق

أطلقت الشرطة التونسية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين أحرقوا مقرا أمنيا في بلدة المظيلة التونسية الغنية بالفوسفات.

ورفع المحتجون شعارات تنادي بإطلاق سراح معتقلين أوقفتهم الشرطة خلال احتجاجات، ونادى آخرون بالشغل واشتبكوا مع الشرطة،

وعقب ذلك أضرم المحتجون النار داخل مقر للأمن في المدينة.

وقال بيان للداخلية التونسية: إن “حوالي 700 شخص تحولوا إلى مركز الأمن الوطني بالمظيلة وقاموا برشق أعوانه بالحجارة ثم حرقه بعد انسحاب الوحدات الأمنية تجنبا للتصعيد”.

وأضاف البيان أن “التوتر كان على خلفية محاولة منع المحتجين لمرور حافلات تقل العمال إلى مواقع إنتاج الفوسفات”.


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