تونس.. فوضى عارمة في جلسة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي!

انتهت عملية التصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، منذ قليل، وفق القائمة الأولى للمناداة.

وحسب موقع نسمة التونسي، شهدت جلسة اليوم الخميس، المخصصة للتصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، حالة من الفوضى والتوتر أخرت عملية التصويت التي كان من المفترض أن تنطلق في حدود الساعة التاسعة صباحا.

وكانت أسباب الفوضى كثرة نقاط النظام، واعتراض بعض النواب على عدم وجود خلوة للتصويت، خاصة وأنها جلسة مخصصة فقط للتصويت وليس للنقاش، وفق ما حدده مكتب البرلمان.

علما وأن بعض النواب كانوا غائبين عن الجلسة، ليتم تخصيص وقت اضافي لكل نائب التحق بقبة البرلمان، وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري في التصويت.

هذا وسيتم المناداة الثانية للنواب الذين لم يصوتوا، من ثم تبدأ عملية الفرز، ليتم بعد ذلك الاعلان عن النتائج، اليوم الخميس، بخصوص مواصلة راشد الغنوشي رئاسة البرلمان، من عدمه.

وتتكون لجنة الفرز والإحصاء لأوراق التصويت من: شيراز الشابي ويمينة الزغلامي ومحبوبة بن ضيف الله، وناجي الجراحي وعلي بن عون وسلمى معالج.