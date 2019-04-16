تونس تحبط محاولة تسلل إرهابيين من ليبيا يحملون جوازات دبلوماسية

أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي إحباط محاولة تسلل مجموعتين مسلحتين إلى البلاد.

تحت غطاء دبلوماسي عبر الحدود البرية والبحرية بين تونس وليبيا.

وقال الزبيدي، إن المجموعة الأولى حاولت عبور الحدود البحرية التونسية من جانب ليبيا يوم الأربعاء الماضي.

المجموعة الأولى كانت تستقل زورقين مطاطين على متنهما 11 شخصا يحملون جنسيات دول أوروبية ولديهم جوازات دبلوماسية، من دخول البلاد.

وأكد الزبيدي أن قوات البحرية ضبطت بحوزة المجموعة أسلحة وذخيرة، وسلمتها إلى الجهات المعنية.

أما المجموعة المسلحة الثانية فتتكون من 13 فرنسيا دخلوا البلاد، الأحد الماضي، على متن 6 سيارات رباعية الدفع عبر الحدود الليبية تحت غطاء دبلوماسي أيضا.

وأشار الزبيدي إلى أن كل الأسلحة والذخيرة المضبوطة من المجموعتين تم تأمينها في ثكنة بمدينة بنقردان بولاية مدنين الحدودية مع ليبيا.