تونس تُقرر رفع أسعار البنزين لخفض عجز الميزانية

قررت الحكومة التونسية، رفع أسعار البنزين بنحو 4 بالمائة، ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض عجز الموازنة.

قالت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية في بيان ”إنه في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالمية

حيث تجاوز سعر الخام خلال الفترة الأخيرة من السنة عتبة 86 دولارا للبرميل

واستنادا إلى آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات تقرر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية“.

وأضافت الوزارة أن البنزين الخالي من الرصاص سيزيد 80 مليما ليصبح السعر الجديد 2065 مليما على أن يطبق السعر الجديد بدءا من يوم الأحد.

وكانت تونس، رفعت أسعار المحروقات أربع مرات العام الماضي في محاولة لكبح عجز الموازنة.

وتسعى تونس إلى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.