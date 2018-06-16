تونس تمنع 70 مغربيا مقيما في الجزائر العبور على أراضيها للتوجه إلى الرباط

وجد 70 مغربي أنفسهم عالقين بالمطار الدولي هواري بومدين بعد رفض السلطات التونسية عبور الرعايا المغربيين عبرها، للتوجه الى المغرب من أجل استكمال الوثائق وتجديد الإقامة بالجزائر التي تنتهي اليوم السبت.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار” فإن السلطات التونسية أعلمت الوكالة المنظمة لرحلة هؤلاء المغربيين إلى تونس ومن ثم إلى المغرب،

أن عبورهم على الاراضي التونسية من أجل التوجه للمغرب مرفوض، وهو الامر الذي استغربه هؤلاء الرعايا.

وتشير ذات المعلومات الى أن مدة إقامة الرعايا المغاربة بالجزائر انتهت اليوم،

ويتوجب عليهم التنقل الى الرباط من أجل إستكمال الوثائق والتمكن من تجديد الاقامة.

للإشارة فقد قام الرعايا المغاربة باختيار مطار تونس كنقطة عبور قبل توجههم الى المغرب.

وذلك بعدما التأكد أن اماكن للحجز في الرحلات المباشرة الرابطة بين الجزائر والمغرب،

غير متوفرة خلال هذه الفترة إلى غاية عيد الأضحى المبارك.

وللتذكير فقد تمكن فوج من الرعايا المغربين في رحلة الثامنة صباحا، التوجه إلى تونس ومن ثم الى المغرب، فيما تم منع الرعايا المتوجهين في الرحلة التي انطلقت في حدود 11 صباحا.

https://www.youtube.com/watch?v=0oebt0hx1mk