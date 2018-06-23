تونس تُصفع بـ”الخمسة” وتقصى رسميا من المونديال!!

تعرض المنتخب التونسي لهزيمة قاسية جدا بـ5 – 2 أمام بلجيكا، ظهيرة اليوم في ثاني جولات المجموعة السابعة لمونديال روسيا.

ولم يدخل “نسور قرطاج” اللقاء جيدا، حيث إهتزت شباكهم مرتين في الربع ساعة الأولى من طرف “إيدين هازارد” و”روميلو لوكاكو”.

وقلص أشبال “نبيل معلول” الفارق بفضل “برون”، ولكن ذلك لم يكن كافيا ليُضيف “لوكاكو” الثالث في الثوان الأخيرة للمرحلة الأولى.

وعاش “التوانسة” شوطا ثانيا أسودا، بإعتبار أن شباكهم إهتزت على مرتين من جديد بفضل “هازارد” و”باتشوايي”.

وحفظ “وهبي خزري” ماء وجه منتخبه بهدف في الثواني الأخيرة، لتنتهي المواجهة بنتيجة ثقيلة رسمت إقصاء تونس من كأس العالم.