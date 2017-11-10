قرر القائمون على موقع “تويتر” إطلاق تحديث يسمح للمستخدمين بتعديل أسماء حساباتهم لتصبح أطول من السابق.

ويتيح التحديث الجديد زيادة طول أسماء حساباتهم لـ50 حرفًا بعد أن كانت محددة بـ20 حرفًا فيما سبق.

وهو التحديث الذي طال انتظاره من مستخدمي”تويتر” الذين أرادوا تزيين أسماء حساباتهم ببعض الإيموجي أو الرموز التعبيرية.

وكانت كتابة الأسماء في بعض اللغات تتطلب أكثر من 20 حرفا مما اضطر بعض المستخدمين إلى كتابة أسمائهم بشكل مختصر.

للإشارة فقد أطلق “تويتر” رسميًا خاصية زيادة الحد المسموح به في كتابة التغريدات من 140 إلى 280 حرفا الثلاثاء الماضي.