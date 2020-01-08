تيارت.. إحتراق حافلة لنقل المسافرين ببلدية ملاكو

تعرضت إحدى حافلات لنقل المسافرين تعمل على مستوى خط يربط بلدية ملاكو ببلدية تيارت إلى إحتراق كلي .

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الحادث وقع في حدود الثانية بعد الزوال إثر إحتراق كلي لحافلة أدى إلى إتلافها.

وأضافت المصادر أنه من حسن الحظ الحافلة كانت متوقفة وسط المدينة وخالية من المسافرين.

في حدود الثانية بعد الزوال الى حريق أدى الى إتلافها بعد أن تدخلت مصالح الحماية المدنية التي قامت بإطفاء النيران الملتهبة.

وحسب مصادرنا فإن أسباب هذا الحريق تضاربت بين شرارة كهربائية اصابت الحافلة ادت الى إحتراقها.

وأشارت المصادر ان الحادث متعمد من طرف أحد الأشخاص بعد شجار وقع مع صاحب الحافلة.

في حين فتحت مصالح الدرك تحقيقا لكشف حقيقة ملابسات إحتراق هذه الحافلة.