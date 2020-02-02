أصيب ليلة أول أمس الجمعة، 6 أشخاص من عائلة واحدة بحروق خطيرة إثر إنفجار غاز داخل مسكنهم العائلي بولاية تيارت.

وعلم من مصادر محلية أنّ سبب الإنفجار يعود إلى تسرب للغاز من قارورة غاز بوتان داخل مسكن عائلة تقيم بالمزرعة النموذجية العربي موسى الواقعة على بعد حوالي 3 كلم عن عاصمة الولاية، بإتجاه بلدية بوشقيف.

حيث لم يتفطن أفراد العائلة لتسرب الغاز مما أدى إلى الإنفجار، لتأتي النيران على كامل المسكن.

وتسبب الحريق في إصابة 6 أفراد من نفس العائلة تتراوح أعمارهم بين 3 و50 سنة.

ووصِفت حالة الزوج وشقيقته بالخطيرة حيث مازالا في غرفة الإنعاش بمستشفى يوسف دمرجي بتيارت.