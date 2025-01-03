تيارت.. الإنتهاء من إنجاز أوّل مركز جواري جديد لتخزين الحبوب

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، عن الإنتهاء من إنجاز أوّل مركز جواري جديد لتخزين الحبوب بولاية تيارت.

وأوضحت الوزارة في بيانها عبر حسابها على الفيسبوك هذا المركز بسعة تخزين تقدر بـ 5000 طن.

كما تم تجهيز هذا المركز بكل المرافق الضرورية لاستقبال محصول الحبوب لموسم 2024-2025، في انتظار تسليم 10 مراكز أخرى على مستوى الولاية.

وفي الأخير ذكرت الوزارة ان البرنامج الوطني لتعزيز قدرات التخزين يتضمن إنجاز 350 مركزا جواريا على مستوى 52 ولاية بطاقة تخزين إجمالية تقدر بمليون و750 ألف طن.