تيارت..الدرك يضبط 94 علبة من بسكويت يحمل وسم يشبه لفظ الجلالة

حجزت فرقة الأبحاث الدرك الوطني بولاية تيارت، كمية مقدرة بـ94 علبة بسكويت يحمل على وسمه الى حد كبير لفظ الجلالة.

وقائع القضية تعود بناء على معلومات واردة الى فرقة الأبحاث للدرك الوطني، بتيارت بوجود مستودع بمنطقة زعرورة بتيارت متخصص في توضيب بسكويت كان يحمل على وسمه الى حد كبير لفظ الجلالة.

وبعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية تم تفتيش المستودع وحجز كمية مقدرة ب 94 علبة بسكويت فيما يبقى التحقيق متواصل في القضية.

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أشرف مراقب الشرطة كريم حدادو رئيس أمن ولاية تيارت، رفقة السلطات المحلية المدنية والعسكرية وممثلي المجتمع المدني على مراسيم وضع حيز الخدمة ثلاثة مقرات أمنية جديدة لدعم الهياكل الأمنية المتواجدة بالولاية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.

وذلك في مرافقة ومسايرة برامج الدولة المتعلقة بالأقطاب السكنية والحضرية الجديدة. من أجل توفير تغطية أمنية شاملة على مستوى الإقليم الوطني.

وضمان المحافظة على إستتباب الأمن والطمأنينة، كما أنجزت هذه المقرات الجديدة لدعم التغطية الأمنية لصالح المواطن.

وضمانا لأمنه وممتلكاته. حيث تم إنجاز مقر أمن دائرة مغيلة ، الأمن الحضري الأول بأمن دائرة السوقر. بالإضافة كذلك إلى مقر الأمن الحضري الحادي عشر بعاصمة الولاية.

كما إطلع مراقب الشرطة كريم حدادو رئيس أمن ولاية تيارت على كافة التجهيزات والوسائل المخصصة لهذه المنشأت الشرطية.

وفي ذات السياق حث مراقب الشرطة كريم حدادو رئيس أمن الولاية موظفي الشرطة المسخرين للعمل بهذه المقرات على ضرورة تقديم خدمة عمومية ترقى الى تطلعات المواطن. وتعزيز جسور التواصل الدائم معه في إطار مبدأ الشرطة الجوارية. والسهر على ضمان أمنه وحماية ممتلكاته. مع التحلي بالصرامة في تطبيق التدابير والإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة لمكافحة فيروس كورونا.