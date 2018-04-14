بالصور.. تجمع كبير لمياه الأمطار الأحياء السكنية والطرقات بتيارت

عرفت عديد المناطق بتيارت تساقطات مطرية معتبرة إستبشر بها السكان خيرا غير أنه وفي كل مناسبة تتساقط فيها الأمطار تظهر عيوب الإنجاز مبكرا

وهو ما وقفت عليه كاميرا تلفزيون النهار على مستوى المدخل الجنوبي لدائرة عين كرمس بتيارت

حيث أصبحت المياه تتجمع بالقرب من أحد الأحياء وهو حي 20 سكن بالدائرة

كما بات التجمع الكبير للمياه يحاصر الطريق ويصعب من حركة سير المركبات والذي يرجع بالدرجة الأولى الى عيوب الإنجاز

خاصة غياب مجاري صرف المياه التي إنعدمت فبقي هذا الحي مهدد بصعود منسوب المياه نحو هذه العمارات

كما بات الطريق المزدوج مهدد بالتلف بعد تجمع المياه وغياب مجاري لصرفها رغم تواجد بعضها غير أنها محاصرة بالنفايات ومغلقة في وجه تصريف المياه

وهي المشاهد التي إلتقطتها كاميرا النهار لتكشف مدى غياب دراسة لوضع مجاري المياه لتفادي حصول فيضانات

بالنسبة لبعض الأحياء السكنية التي تبقى مهددة في حال تواصلت الأمطار وتساقطت بكثافة كما هو الحال بالنسبة لحي 20 سكن.