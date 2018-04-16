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توقيف شخصين بحوزتهما أكثر من 3 كلغ من الذهب في تيارت

أخبار الجزائر
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توقيف شخصين بحوزتهما أكثر من 3 كلغ من الذهب في تيارت صورة من الأرشيف
بقلم ديار بن داود

تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت من توقيف شخصين بحوزتهما أكثر من 3 كلغ من الذهب.

وتم توقيف المتهمين (38 و40 سنة)، على متن سيارة نوع “شيفرولي سبارك”، كانت قادمة من ولاية الجزائر إلى ولاية تيارت،

وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم حجز كمية معتبرة من الذهب تقدر بـ3.02 كلغ كانت مخبأة بإحكام بالمركبة السالفة الذكر،

حيث تم رفع ضد الشخصين الموقوفين جنحة المتاجرة بالمعدن الأصفر بدون رخصة،

جنحة عدم الفوترة وجنحة التملص من الضرائب والرسوم الخاصة بها، سيتم تقديم المعنيان أمام الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهما.

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