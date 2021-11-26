تيارت: حجز أكثر من قنطار و400 كلغ من اللحوم فاسدة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمهدية ولاية تيارت من حجز كمية تقدر بـ 141 كلغ من اللحوم الحمراء “لحم بقري” كانت موضوعة داخل أكياس بلاستيكية سوداء بالصندوق الخلفي لمركبة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المركبة التي كانت على متنها اللحوم غير مهيأة، و تنعدم لأدنى شروط النظافة الصحية. ليتم على الفور توقيف المركبة وإقتياد المتورطين إلى مقر الفرقة بتهم عدم إحترام إلزامية النظافة و النظافة الصحية.وعدم إحترام إلزامية رقابة المطابقة المسبقة “عدم وجود تعريفة المذبح و شهادة صحية”.

بالإضافة كذلك إلى عدم حيازة الشخص على الفوترة، حيازة مواد غذائية فاسدة ، عدم إمتلاك السجل التجاري، وعدم إحترام شروط نقل مواد سريعة التلف

كما تبين بعد معاينة الطبيب البيطري للحوم المحجوزة، أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك. حيث تم إتلاف الكميات المحجوزة بالتنسيق مع مكتب الصحة لبلدية مهدية. ليبقى التحقيق متواصل بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

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