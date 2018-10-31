تيارت.. حجز أكثر من 3200 قرصا مهلوسا بالسوقر

اطاحت مصالح الشرطة بالسوقر في تيارت بمروج ضبط بمسكنه على أكثر من 3200 قرص مهلوسا واكثر من 14 مليون.

في إطار عملياتها الهادفة الى محاربة الجريمة بشتى أشكالها، تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة السوقر.

وبعد تحريات ومتابعة دقيقة من توقيف شخص عن قضية حيازة الأقراص المهلوسة لغرض المتاجرة، ويتعلق الأمر بالمسمى “و،م” 46 سنة .

على إثر معلوات تحصلت عليها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة السوقر.

مفادها وجو د شخص يقوم بترويج الأقراص المهلوسة بأحد أحياء المدينة بطريقة تمويهية.

إعتمدت على أن هذا الشخص كان معروف بممارسة البيع بإحدى الطاولات للتبغ.

كما أن المعني كان بحوزته بطاقة تدل على انه مريض ولم يقتني من خلالها دواءه منذ عديد الأشهر.

للإشارة أن العملية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه قرب محل إقامته ضبط بحوزته 7 أقراص مهلوسة من مختلف الأنواع.

وإستمرارا للتحقيق تم تفتيش مسكن المشتبه فيه بناءا على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر.

حيث ضبطت كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدر عددها ب 3261 قرص مهلوس.

منها 101 قرص مهيئة للبيع، 600 قرص من نوع “ميتريل”، 220 قرص من نوع “كيتيل”،180 قرص من نوع “اتريليت”.

70 قرص من نوع “بركينان” ، 30قرص “دورمازين” ، 1020 قرص من نوع “إتلريلين” ، 970 قرص من نوع “باركيديل”.

30 قرص من نوع “اترلين” ، 40 قرص من نوع “ازيبال” ،2 قارورة قطرات مهلوسة من “ايزوبير يدول”.

،01 قارورة قطرات مهلوس من نوع “لارقاتييل”.

كما تم ضبط سلاحين أبيضيين من نوع “أوكابي” ، مقص صغير الحجم ،شفرة حلاقة تستعمل للتقطيع.

مع مبلغ مالي يعتبر من عائدات بيع الأقراص المهلوسة المقدر بـ 143600دج.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر.

والذي بدوره أحال ملف القضية أمام قاضي التحقيق ،حيث صدر في حق المشتبه فيه أمر إيداع.