تيارت.. حجز قرابة الـ 800 قارورة خمر بالحمادية

حجزت مصالح الدرك الوطني ببلدية الحمادية في ولاية تيارت قرابة ال800 قارورة خمر مختلفة الانواع الاحجام.

وبعد ورود على معلومات، مفادها تمرير سخص لكمية من المشروبات الكحولية على متن سيارة نوع “بيجو 504”.

حيث تم تشكيل دورية ووضع نقاط مراقبة على مستوى الطريق الولائي رقم 14.

اين لفت انتباه افراد الدورية سيارة قادمة من ولاية تيسمسيلت في إتجاه بلدية حمادية.

حيث حاول صاحبها الهروب باتجاه مسلك ترابي يعبر دوار أولاد منصور.

ورفض السائق الامتثال لاوامر التوقيف من أفراد الدورية، وواصل سيره مسرعا بإتجاه بلدية حمادية.

ونظرا للسرعة المفرطة التي كان يسير بها إصطدم السائق بإحدى الأشجار، لكن السائق لاذ بالفرار نحو أحياء سكنية بمدينة حمادية.

وبعد تفتيش السيارة، عثر بداخلها على 492 قارورة خمر، 263 جعة، 60 علبة نبيذ أحمر ، 263 جعة نوع بافرواز.

قدرت قيمة المحجوزات بـ110400 دج.

وبعد مواصلة البحث عن المشتبه فيه ، تم توقيفه بالقرب من السوق اليومي لبلدية حمادية بعد محاولته الفرار للمرة الثانية .

أين تم إقتياده إلى مقر الفرقة مع تسليم المحجوزات إلى مديرية أملاك الدولة بمهدية.

ووضع السيارة بالمحشر البلدي لبلدية حمادية إلى غاية صدور أمر قضائي.