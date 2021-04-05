تيارت: ضبط 840 كبسولة من الأقراص المهلوسة وتوقيف شخصين

أوقفت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت شخصين عن قضية حيازة مؤثرات عقلية بصفة غير شرعية لغرض البيع.

ويتعلق الأمر بكل من المدعو(س ،ع/27 سنة) و المدعو(ي،ل /27 سنة).

حيثيات القضية تعود ،على إثر معلومات مؤكدة وردت لذات المصالح مفادها وجود شخصين بصدد إبرام صفقة لبيع المؤثرات العقلية.

وذلك على مستوى مدينة تيارت، وإستغلالا لذلك تم ضبط خطة محكمة والترصد للمشتبه فيهما،

أين أسفرت العملية عن توقيفهما على مستوى مدخل المدينة وبعد إخضاعهما إلى عملية المراقبة والتلمس الجسدي تم ضبط وحجز كيس بلاستيكي بداخله 840 كبسولة من نوع بريقابالين.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، أين أحال إجراءات القضية على المثول الفوري ، حيث صدر في حقهما أمر بالوضع في الحبس المؤقت .