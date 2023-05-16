تيارت.. وفاة شخصين اثر اصطدام سيارتين بالطريق الولائي رقم 11 بتقادمت 

لقي شخصان مصرعهما واصيب اخر بجروج، اليوم الثلاثاء، اثر حادث مرور بالطريق الولائي رقم 11 في جزءه الرابط بين بلديتي تيارت وتاقدمت.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على جناح السرعة على الساعة 18 سا و 55 د مساء اليوم من اجل حادث مرور.

والذي تمثل في اصطدام سيارة من نوع VOLKSWAGEN-AMAROK بسيارة من نوع RENAULT-21 على الطريق الولائي رقم 11 في جزءه الرابط بين بلديتي تيارت وتاقدمت.

ليتم تسجيل وفاة شخصين إثنين يبلغان من العمر 41 و48 سنة ومصاب واحد أصيب بجروح متفاوتة الخطورة يبلغ من العمر 84 سنة.

أين تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية الى المستشفى الولائي يوسف دمرجي.