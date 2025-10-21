تيبازة.. إخماد إصابة شخص في حريق داخل ورشة تجهيز وتصليح قوارب الصيد ببوهارون
بقلم م. فيصل
تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم من إخماد حريق داخل ورشة تجهيز وتصليح قوارب الصيد، ببلدية بوهارون و دائرة بواسماعيل ولاية تيبازة.
وحسب بيان للمصالح ذاتها تدخلت على الساعة 17:14 ، من أجل إخماد حريق شب داخل ورشة تجهيز وتصليح قوارب الصيد ، بحي نجار امحمد -جرمان.
وتم إخماد الحريق ومنع انتشاره الى باقي انحاء الورشة، كما خلف الحريق اصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى تم اسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.
العملية تم تسخير لها 4 شاحنات إطفاء، سيارة إسعاف.
