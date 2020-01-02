تيبازة.. توقيف المشتبه فيه في قتل الطفل بسيدي راشد

أوقفت مصالح أمن ولاية تيبازة المشتبه فيه في قضية قتل الطفل القاصر بسيدي راشد.

وتمكنت مصالح الامن في ظرف وجيز، من فك لغز جريمة قتل راح ضحيتها طفل قاصر يبلغ من العمر 13 سنة.

حيثياث القضية، تعود إلى تلقي ذات المصالح لبلاغ يفيد بإختفاء طفل يبلغ 13 سنة ينحدر من ولاية غليزان، كان في زيارة عائلية بمدينة سيدي راشد بتيبازة.

وباشرت المصالح تحرياتها، لتتمكن بعد يومين من تلقي البلاغ من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في قتل القاصر و4 شركائه الذين تراوحت أعمارهم مابين 20 و 30 سنة.

وسينشط رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة ندوة صحفية حول القضية غدا الجمعة بمقر أمن ذات الولاية حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.