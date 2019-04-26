تيبازة.. قتيل و6 جرحى في حادث مرور ببوهارون

لقى شاب مصرعه وأصيب 6 آخرون في حادث مرور وقع على الطريق السريع الرابط بين بوإسماعيل وتيبازة.

الحادث وقع في في حدود الساعة الثالثة من صباح اليوم الجمعة، وأسفر عن مقتل شاب يبلغ من العمر 18 سنة، فيما أصيب ستة أخرين بجروح وصفت بالخفيفة.

حيث تم اجلائهم من قبل مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى تيبازة لتلقي العلاج.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارتين سياحيتين كانتا تسيران بسرعة فائقة وعلى متنها مجموعة من الشباب في اتجاه مدينة تيبازة على مستوى بوهارون في شق الطريق السريع الرابط بين بوإسماعيل وتيبازة.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني بتيبازة تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات الحادث.