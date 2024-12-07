تيبازة.. 7 جرحى في إصطدام تسلسلي ما بين 3 سيارات وشاحنة ذات مقطورة

أصيب 7 أشخاص اليوم في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السريع تيبازة اتجاه شرشال، بلدية تيبازة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 18 و 17دقيقة، اسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تيبازة، مدعمة بالمركز المتقدم شنوة، من اجل حادث إصطدام تسلسلي ما بين ثلاث سيارات وشاحنة ذات مقطورة.

وخلف الحادث سبعة جرحى من كلا الجنسين، لهم اصابات مختلفة، اسعفوا ونقلوا الى مستشفى تيبازة ومستشفى الطفل والام تيبازة.