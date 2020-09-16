تيبازة: عمال النظافة بدواودة يشتكون نقص وسائل العمل

إشتكى اليوم عشرات من عمال النظافة ببلدية دواودة التابعة لولاية تيبازة بسب النقص الفادح في وسائل العمل وكذا الشاحنات المهترية.

ووفق عمال النظافة بذات البلدية فإن شكواهم جاءت بسبب ظروف العمل التي إعتبروها منعدمة و_تعرص سلامتهم وأمنهم للخطر في كل وقت.

وأوضح العمال في شكوى قدموها لدى فرقة الدرك التابعة لذات البلدية بخصوص الشاخنات المهترئة والغير صالحة للعمل

الامر الذي يعرض أمن وسلامة العمال للخطر الدائم وعلى رأسهم سائق الشاحنة بسبب التعطل الدائم للشاحنات وسط الطرقات.

وبالرغم من إبلاع السلطات والجهات المعنية بالأمر إلا أن أحد لم يتحرك من أجل وضع حد لهذه الوضعية .

ويضيف العمال أنه تم تخصيص غلاف مالي من اجل إصلاح الشاحنات وصيانتها ولم يتم إصلاحها.

كما إشتكى عمال النظافة بدواودة من السترات المخصصة لجمع القمامات وكذا القفازات التي تقيهم من الاخطار والميكروبات.

ويناشد عمال النظافة السلطات بالتدخل وإيجاد حلول لمشاكلهم.