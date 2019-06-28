وزير العمل يُشرف على لقاء تقييمي لمنظومة الضمان الاجتماعي غدا

يشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، تيجاني حسان هدام، غدا السبت، على لقاء تقييمي لمنظومة الضمان الاجتماعي، بعد 57 سنة من الوجود تحت شعار: ” نقاش حول الضمان الاجتماعي تحـــديــات وآفـــاق “.

وحسب بيان للوزارة، اللقاء سيكون مناسبة لمناقشة وتبادل الأفكار والآراء، وكذا تقييم المنظومة للوقوف على ما تمّ تحقيقه في الضمان الاجتماعي من مكاسب.

كما سيكون لقاء فرصة لتحديد الاختلالات لتقويمها وتصحيحها سواء في المجال التقني أو التشريعي.

و سيجمع اللقاء خبراء، مختصين وفاعلين في الميدان ينظم على مستوى ب قاعة المحاضرات “وليد زكرياء إدري” المركز العائلي، بداية من الساعة التاسعة صباحا.