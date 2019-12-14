تيجاني يشرف على إفتتاح أول صالون وطني لأجهزة المعاقين الإصطناعية

يشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، تيجاني حسـان هدام، غدًا الأحد، على إفتتاح الصالون الوطني الأول للأجهزة الإصطناعية الخاصة بالمعاقين.

وحساب بيان للوزارة، الصالون الوطني الأول من نوعه، يأتي تحت شعار “من أجل إدماج شامل لذوي الإعاقة في الحياة الإجتماعية والمهنية “.

ويهدف الصالون المنظم من طرف الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الإصطناعية ولواحقها “ONAAPH”، لترقية صورة الديوان كمؤسسة مواطنة، وفقًا لنفس البيان.

وحسب المصدر ذاته، جاء الصالون لتكثيف عملية الإتصال الجواري بالأشخاص المعاقين، فضلًا عن التعريف والترويج بالمنتجات الخاصة الجديدة للديوان.

وكذا فتح المجال للأشخاص ذوي الإعاقة للتعرف على كيفية تصنيع وتركيب التجهيزات الخاصة بهم.