تيري فروجي: “التجهيزات التي تمتلكها سوسطارة لا نجدها حتى في البطولة الفرنسية” !

أكد المدرب الفرنسي الجديد لفريق إتحاد العاصمة “تيري فروجي” أن فريق سوسطارة يمتلك عدة تجهيزات لا نجدها حتى في بطولة القسم الثاني الفرنسية.

ونشط فروجي ندوة صبيحة اليوم الأربعاء بملعب عمر حمادي ببولوغين تحدث من خلالها حول المنشآت الرياضية لفريق سوسطارة قائلا:

” أنا مدرب فرنسي، وكرة القدم الجزائرية جزء من الكرة الفرنسية، وقمت بتدريب العديد من اللاعبين الجزائريين في وقت سابق، وأضن أننا نملك نفس الفلسفة الكروية”

وأضاف: “كرة القدم الجزائرية تعرف تطورا كبيرا مؤخرا بعد دخول عالم الإحتراف، كما انني وقفت على تجهيزات فريق إتحاد العاصمة التي تشبه كثيرا المنشآت المتواجدة عندنا في الفرق الفرنسية، وحتى بعض بعض أندية القسم الثاني في فرنسا لا تمتلك كل هذه التجهيزات”.