أرجع مدرب اتحاد العاصمة، تيري فروجي، الخسارة التي مُني بها فريقه في وديته الثانية أمام النجم الساحلي التونسي، بنتيجة 1-0، لعدة عوامل.

وصرح تيري فروجي، بعد هذه المباراة للموقع الرسمي لإتحاد العاصمة: “قدمنا مردودا أفضل، مقارنتا بالمباراة الماضية، رغم الخسارة”.

وأضاف: “أظن أن اللاعبين لم يتأقلموا بعد مع طريقتنا الجديدة، لكننا تمكنا من صناعة بعض الفرص المهمة، ينقصنا العمل الجماعي خاصة في الدفاع”.

وتابع: “بدايتنا في الشوط الثاني كانت كارثية، ما جعلنا نتلقى هدف، هناك نقص بدني لدى اللاعبين، وعلينا تصحيح العديد من الأمور”.

وأردف: “عملنا في الأيام الماضية، على التحكم في الكرة، في الأسبوعين المقبلين سنعمل على الجانب الهجومي، أين يجب علينا تحسين أداء الفريق”.

وختم فروجي: “يجب أن نوضح أننا واجهنا فريقين يتقدمان علينا في مدة التحضير بـ15 يوما على الأقل، هذا ليس عذرا لكنها الحقيقة”.