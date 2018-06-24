تيري فروجي: “نسعى لخلق الإنسجام في التشكيلة خلال تربص تونس”

كشف مدرب اتحاد العاصمة، تيري فروجي، أن التربص الذي يخوضه الفريق بتونس، سيكون مهما جدا لخلق الإنسجام في تشكيلة الفريق.

وصرح تيري فروجي، في هذا الخصوص، للموقع الرسمي لإتحاد العاصمة: “نعمل على مواصلة تحضيراتنا التي انطلقت منذ أسبوع في الجزائر”.

وأضاف: “نعمل حاليا في تربصنا هنا بتونس، على تحسين المستوى البدني والفني للاعبين، وأهم شيء محاولت خلق الإنسجام بين اللاعبين”.

وبخصوص رأيه حول تشكيلة الفريق، بعد الأسبوع الأول من التحصيرات التي قام بها إتحاد العاصمة هنا بالجزئر، صرح فروجي.

“في الأسبوع الأول ركزنا على الجانب البدني، وأجرينا مباراة تطبيقية بين اللاعبين، ماسمح لنا بالوقوف على امكانيات فنية جيدة لدى اللاعبين”.

وأضاف: “خرجنا بالعديد من الملاحضات المهمة من هذه المباراة، وكما قلت يبقى الأهم بالنسبة لنا هو خلق انسجام أكبر بين اللاعبين مستقبلا”.