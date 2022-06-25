تيزانو رسالة خاصة قبل حفل افتتاح الألعاب المتوسطية بوهران
بقلم كريم تيغرمت
وجّه رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، دافيد تيزانو، رسالة خاصة، عشية حفل افتتاح الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية بوهران.
وصرح تيزانو، لتلفزيون “النهار”: “أقدم شكر كبير لرئيس الجمهورية الجزائرية، والسلطات، بما فيها والي وهران، لكل الاستثمار المقدم في وهران”.
كما أضاف: “رسالتي بسيطة ابقو متحدين وفي سلام، والتزمو بالرياضة لأنها مفتاح الاتحاد، نحن مختلفون جدا فينا اليونانيون، البلقان، والبلدان المغاربية، ومن المهم أن نتحد جميعا”.
وختم دافيد تيزانو تصريحاته: “أن جد فخور كوني رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط”.
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