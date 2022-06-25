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الرياضة

تيزانو رسالة خاصة قبل حفل افتتاح الألعاب المتوسطية بوهران

بقلم كريم تيغرمت
تيزانو رسالة خاصة قبل حفل افتتاح الألعاب المتوسطية بوهران
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وجّه رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، دافيد تيزانو، رسالة خاصة، عشية حفل افتتاح الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية بوهران.

وصرح تيزانو، لتلفزيون “النهار”: “أقدم شكر كبير لرئيس الجمهورية الجزائرية، والسلطات، بما فيها والي وهران، لكل الاستثمار المقدم في وهران”.

كما أضاف: “رسالتي بسيطة ابقو متحدين وفي سلام، والتزمو بالرياضة لأنها مفتاح الاتحاد، نحن مختلفون جدا فينا اليونانيون، البلقان، والبلدان المغاربية، ومن المهم أن نتحد جميعا”.

وختم دافيد تيزانو تصريحاته: “أن جد فخور كوني رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط”.

رابط دائم : https://nhar.tv/zMRYZ
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