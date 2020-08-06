تيزي وزو الإطاحة بشكبة من 6 أفراد مختصة في ترويج المخدرات

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو من الإطاحة بشكبة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات.

العصابة تتكون من 6 أشخاص أعمارهم مابين 21 و45 سنة منحدرين من كل من دائرة تيزي وزو، بوزقان، وعزازقة.

وأسفرت العملية في حجز كمية من الكيف المعالج المقدر ب 138 .3 كيلوغرام مع مركبة سياحية ودراجة نارية يستعملان في التنقل وهواتف نقالة وسلاح ابيض من الصنف السادس.

وتم تقديم المشتبه فيهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة مختصة اقليميا.

أين صدر في حق 5 منهم فيما تم ايداع السادس استفاد من الرقابة القضائية عن تهمة جنحة حيازة المخدرات بغرض البيع، جنحة تكوين جمعية أسرار.