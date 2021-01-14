تيزي وزو.. الحكم بالإعدام على قاتلي الملاكم كراد مهنا

أصدر قضاء تيزي وزو الحكم بالإعدام ضد المدعويين “ت.د” و”ح.ج” بقضية القتل العمدي بسبق الإصرار،التي ذهب ضحيتها الملاكم كراد مهنا.

وأقرت المحكمة الجنائية، الحكم بالإعدام ضد المتهمين “ت.د” و”ح.ج” بعد نقضهما للحكم الابتدائي الصادر ضدهما اثر محاكمة توبع فيها 14 متهما بعدة قضايا.

وتتعلق القضايا “تكوين مجموعة أشرار لغرض القيام بجريمة” و”التخطيط الجماعي للاعتداء على الضحية ” و”القتل العمدي مع سبق الإصرار”.

إضافة إلى “إخفاء مرتكبي الجريمة” و”الضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء”، وفق قرار الإحالة.

وافتتحت جلسة المحاكمة، الأحد الفارط لتنتهي أطوارها صباح الثلاثاء بقراءة الحكم.

وتمت مسائلة المتهمين الـ14 من طرف المحكمة بخصوص هذه الجريمة “الشنعاء” و”العنيفة من نوعها”، بحسب النائب العام والطرف المدني.

وتعود وقائع الجريمة، التي صدمت العائلة الرياضية المحلية وكل سكان تيزي وزو إلى الحادية عشر من ليلة 23 جويلية 2016.

ووقعت جريمة القتل في حظيرة السيارات بشارع كريم بلقاسم بالمدينة الجديدة لتيزي وزو.

وقامت جماعة مكونة من 15 شخصا بالاعتداء على الضحية باستعمال أسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع، حسب قرار الإحالة وتصريحات الشهود.

وأثبت تقرير الطبيب الشرعي الذي قرأه النائب العام والطرف المدني خلال المحاكمة “العنف الذي تعرضت له الضحية،الذي أفضى إلى الوفاة”.

وبعد ارتكابهم الجريمة، فر المتهمون إلى عزازقة لأجل الالتحاق فيما بعد بولاية بجاية المجاورة، قبل ان يتم توقيفهم من الأمن.

وبعد انتهاء المداولات، تمت إدانة المتهمين “ت.د” و”ح.ج” الحكم بالإعدام.

وأصدرت نفس المحكمة أحكاما بـ20 سنة سجنا نافذا ضد كل من “ت.ك” و”س.م” و”ك.ا.م”، فيما برأت المحكمة البقية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد نطقت بـ2017 بأربعة أحكام بالإعدام في هذه القضية.

إضافة إلى ستة أحكام بـ20 سنة سجنا نافذا وحكما واحدا بـ10 سنوات سجنا والبراءة للبقية.