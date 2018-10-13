تيزي وزو..امتزاج مياه “المجاري” بـ 21منبعا طبيعيا يخرج سكان قرية آيت علي أويحي للإحتجاج

أصبحت الحياة بقرية آيت علي أويحي ببلدية إيفرحونان لا تطاق، بعد أن تحولت مؤخرا إلى مصب للمياه القذرة.

وهي التي تأتي بها قنوات الصرف الصحي، من القري المجاورة لتنغص علي ساكنيها حياتهم، هي ظروف معيشية صعبة مرفوقة براوائح كريهة و بعوض في كل مكان.

و لم يتوقف الضرر في هذا الحد بل إمتزجت مؤخرا هذه المياه القذرة، بـــ 21 منبعا طبيعيا بالقرية كانوا يتزودون منه و حتي العديد من القري ايام العطش .

والشئ المعروف عن سكان آيت علي أويحي هو إعتمادهم علي سواعدهم في إنجاز العديد من المشاريع التنموية و بأموالهم الخاصة.

لكن مشكل قنوات الصرف الصحي تفوق امكانياتهم المالية، ما جعلهم يستغيثون بالوالي أن يتدخل قبل تأزم الوضع أكثر خاصة و أنهم أن سبق و بعثوا بالعديد من الإرساليات للمسؤولين.

إلا ان الحال ظل علي حاله ما دفعهم الي الخروج الي الشارع، و غلق مقر البلدية للعديد من الأيام في أمل ان يلفتوا أنظار مسؤولي البلدية و الدائرة علي الأقل.

لكي يقوموا برفع هذه الإنشغالات الي السلطات الولائية، لكون سكان هذه القرية مدركون أن ميزانية البلدية لا تتحمل انجاز مشروع قنوات صرف المياه القذرة علي حد قولهم.

و أن البلدية مكونة من 23 قرية و قريتهم ليست الوحيدة التي تنتظر دعم من البلدية.