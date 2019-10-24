تيزي وزو : حالات إغماء وسط التلاميذ بمتقنة فتحي سعيد بسبب رائحة الكافور

سجلت متقنة فتحي سعيد بذراع بن خدة تيزي وزو حالات إغماء بين التلاميذ بسبب شمهم لمادة الكافور بعد ان اقدم احدهم على اشعالها داخل القسم.

وبما انها مادة سامة ذات صيغة كيميائية انعبثت منها رائحة قوية تسببت في اغماءهم أثناء استنشاقها واختناقهم بالنسبة للذين لديهم مشكل في التنفس والمصابين بمرضى القلب.

إلى جانب عاملة النظافة وقد ا تدخلت صبيحة اليوم أعوان الحماية المدنية لنقلهم إلى العيادةالمتعددة الخدمات بوخاري فاطمة بذراع بن خدة.

اين تلقوا الإسعافات الأولية وتم اخراجهم و لم يبتق منهم إلا ثلاثة تلميذات مازالن تحت الصدمة.

وقد أثارت الحادثة هلع وسط تلاميذ الثانوية واولياءهم مطالبين المسؤولين معاقبة المتسببين في هذه الحادثة التي ليست الاولى.

وأضافت مصار النهار اونلاين أن هذه العملية سبقتها محاولات اخرى فاشلة لم تسجل فيها حالات التي سجلت اليوم .

وبدوره توعد ،لعلاوي احمد مدير التربية بولاية تيزي وزو في تصريح له لموقع النهار اونلاين علي فتح تحقيق معمق الكشف على هؤلاء المشاغبين و إحالتهم على المجلس التأديبي.

وممكن معاقبتهم بالطرد النهائي لما تسببوا له من أضرار نفسية على التلاميذ و أساءوا إلى سمعة مؤسستهم التربوية .