طعنات “منجل” تودي بحياة الأستاذ “حجام عاشور” في تيزي وزو

تعرض حجام عاشور،أستاذ ونقابي بالنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”سناباب” أمس الأحد لطعنة مميتة بدراع بن خدة غرب تيزي وزو.

حسبما علم اليوم الاثنين من الأمن الولائي الذي يقوم بالتحقيق مع شخص مشتبه فيه.

ووقع الحادث أمس الأحد بحي 240 مسكن،عندما تشاجرت الضحية مع ساكن آخر بنفس الحي تبعتها مشاداة بسبب مشكل في الحي.

وتلقى حجام عاشور، أستاذ تاريخ وجغرافيا بثانوية علي بنور ببلدية تادمايت (45 سنة)، طعنة مميتة بالسلاح الأبيض، وفقا لذات المصدر.

وقامت مصالح الأمن التابعة لدائرة دراع بن خدة بإستجواب مشتبه فيه وذلك في إطار التحقيق في هذه القضية.

كما تم الاستماع إلى شهود عيان، مثلما تمت الإشارة إليه.

وتسببت هذه المأساة في حالة من الحزن وسط سكان بلديتي دراع بن خدة وتادمايت ولدى الأسرة التربوية.

وفي هذا الصدد قدم الأساتذة والنقابيون والتلاميذ وأولياؤهم تعازيهم لعائلة الضحية،

معربين عن ألمهم الشديد حيث حضرت اليوم جموع غفيرة جنازة الفقيد بدراع بن خدة.