تيزي وزو: العثور على جثة فتاة إختفت منذ أسبوع بعزازقة بغابة ايعكوران

عثر مساء اليوم، على جثة تعود لفتاة تنحدر من ضواحي بلدية عزازقة بالغابة المحاذية لبلدية إعكوران والتي إختفت منذ أزيد من أسبوع.

الضحية كنزة سادات البالغة من العمر 18سنة تقطن في منزلها العائلي في أحد أحياء السكنات الإجتماعية ببلدية عزازقة.

والتي إختفت عن الأنظار منذ 7 فيفري المنصرم، أين تم إخطار المصالح الأمنية لمباشرة البحث عنها ليتم العثور عليها جثة هامدة.

وقد تنقلا إلى عين المكان وكيل الجمهورية والطبيب الشرعي للبحث في ملابسات هذه القضية التي راحت ضحيتها فتاة في عمر الزهور في ظروف غامضة.

وفي إنتظار ما ستكشف عنه التحريات في الساعات القادمة التي باشرت فيها المصالح الأمنية فور اختفاء الغامض للفتاة